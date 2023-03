Forgács Luca négy kategóriában is tarolt a FeHoVa-n megrendezett Teremíjász Országos Bajnokságon, februárban. A négynapos megmérettetés első napján terepíjász kategóriában győzedelmeskedett, majd a következő, történelmi napon második helyezést ért el. A verseny harmadik napján megnyerte a 3D versenyt, végül pedig elvitte az IFAA versenysorozat első helyét is.

Azonban nemcsak Luca, hanem húga, Nóra is íjászkodik, és ő is gyűjti már a szép eredményeket.

Alexa Szilvia, a lányok édesanyja egyben a felkészítőjük is. Mint meséli, Visegrádon, egy kiránduláson kezdődött minden, ott próbálták ki először az íjászatot, ahol már megmutatkozott Luca tehetsége is. Szilviának is szerelem lett ez a sportág, röviddel a hazaérkezés után kapott is egy íjat, ezután kezdett el az Orosházi Íjász Egyesületnél edzeni.

Ezután Lucának is megtetszett a sport, így kapott ő is egy íjat, és közösen jártak az edzésekre édesanyjával. Később az orosházi egyesület elnöke, Benkő Mihály vetette fel, mi lenne, ha elkezdenének versenyezni. 2018-ban volt az első komolyabb versenyük, ahol Szilvia 4. helyezett lett. 2019-ben az országos bajnokságokon kezdett el Luca is többet szerepelni az örömíjász versenyek után. Ebben az évben kezdte el húga, Nóra is a sportot, 2020-ban pedig már ő is országos versenyeken indult.

Forgács Nóra, Alexa Szilvia és Forgács Luca.

Szilvia elárulta, a lányok mellé már nem kell edző, hiszen az alapokat nagyon jól tudják, a többi pedig fejben dől el. Hetente általában egy edzésük van a Kerecsényi László Íjász Egyesületnél, valamint rendszeresen vesznek részt örömíjász versenyeken és országos megmérettetéseken is.

– Luca többszörös országos bajnok, országos második helyezett, magyar bajnok, világbajnok második helyezett, ez utóbbi címet Nóra is magáénak tudhatja. Iszonyatosan büszke vagyok rájuk. Tudni kell, hogy ez nem egy könnyű sportág. Sokan mondják, hogy az íjászat nem sport, pedig az. Nagyon nehéz egy versenyen 20-24 célon keresztül végig koncentrálni, akár tűző napon, esőben, szélben, hóban, vagy akár teremben – fogalmazott az édesanya, aki, habár maga is remekel a sportágban, jelenleg tíz hónapos kislánya köti le minden idejét.

Luca elmondta, neki is a kiránduláson tetszett meg az íjászat, amit alig várt, hogy mihamarabb elkezdjen. Mint mondja, a legtöbb barátját itt ismerte meg.

– Az egész íjász közösség egy hatalmas család, nagyon jó a hangulat a versenyeken, már csak ezért is szeretünk járni. Hihetetlen érzés, amikor a sok munka kifizetődik. Rengeteget szeretnék még versenyezni, fejlődni, és még több érmet hazahozni – fogalmazott Luca, aki jelenleg 11. osztályos a Közgében, ahol pénzügy-számvitel ügyintéző szakon tanul. A jövőbeli tervei között is előkelő helyen szerepel az íjászat, hiszen mellékszakágon szeretne majd edzőnek tanulni.