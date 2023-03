Roszik Zoltán elárulta, az év végéig további két kiállításuk lesz a Tessedik Sámuel Múzeumban. Az egyik egy Roth Béla, szarvasi fényképész fotóiból és élettörténetéből berendezett tárlat, amit néprajzosuk, Balogh Tünde csinál majd. Továbbá a Szarka József régészük által korábban megtalált bronz depót tárják még a közönség elé. Ez utóbbinak most fejeződött be a restaurálása. Lesz ugyanakkor tárlatuk a Ruzicskay Alkotóházban is, ahol Szuhaj György életműkiállítása lesz látható, ami után a szarvasi alkotók munkáját mutatják be.

Az állandó kiállításokról Roszik Zoltán elmondta, folyamatosan megtekinthetők a múzeumban a Szarvas történetét bemutató régészeti leletek, illetve néprajzi tárlatok. A náluk látható régészeti kincsek a kőkorszaktól kezdve egészen az újratelepítésig mesélnek Szarvas és környéke történetéről. Ezek között található például egy tűtartó, ami látogatóik nagy kedvence, és aminek méretére sokan rácsodálkoznak. Van továbbá egy makettjük a régi várról, valamint dr. Domán Imre, Szarvas ismert és elismert állatorvosának, néprajzi gyűjtőjének és helytörténeti írójának néprajzi gyűjteménye is látható falaik között. Ezek mellett gyakran szerveznek szarvasi vonatkozású kiállításokat, amiknek részét képezik például a TSM Civil Múltkutatók, Czesznak Zsolt és Kelemen Gábor fémdetektoros leletfelderítők által talált kincsek, illetve a lakosság tagjai által őrzött, a város múltjáról mesélő ereklyék, amiket szívesen ajánlanak fel az emberek egy-egy tárlat erejéig.

A múzeumigazgató ismertette, jelenleg felújítása miatt náluk vendégeskedik a Szarvasi Városi Könyvtár, amivel jól tudnak együtt működni. Hozzátette, néhányan ki is használják ezt a helyzetet, és kölcsönzés után megnézik az aktuális kiállításokat is, vagy éppen fordítva.

A tárlatokon túl egyéb tematikus programokkal is készül a Tessedik Sámuel Múzeum. Legutóbb Farsangi Játszóház volt náluk, most pedig a pünkösdre és a húsvétra készülnek. Április elején lesz Húsvéti Játszóházuk, nyáron pedig a Munkácsy kiállítás apropóján különleges formában tartják meg a Múzeumok Éjszakáját.