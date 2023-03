Adamcsik László elmondta, több mint 25 éve vezeti a Csabai Raktárszövetkezetet, de a hitvallása ugyanaz: korrekt, gyümölcsöző kapcsolat a termelőkkel, a gazdálkodásuk segítése minden tudásával, erejével, terményeik szakszerű tárolása és az értékesítésben közreműködés. Jelenleg sok a gond a mezőgazdaságban, az ő feladatuk, törekvésük az, hogy amit csak tudnak, ami tőlük telik, megoldják a gazdák érdekében.

A Csabai Raktárszövetkezet tagja a HANGYA Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttműködésének.

Szeremley Béla, a HANGYA társelnöke gratulációjában azt írta Adamcsik Lászlónak, hogy a közösségért végzett, több évtizedes, korrekt tevékenységéért Kossuth-díjat érdemelne.

Ha azzal nem is, de számos más kitüntetéssel korábban is elismerték az agrármérnök végzettségű elnök munkáját. Kovács Béla-díjban, Szövetkezeti Érdeméremben, Magyar Örökség-díjban egyaránt részesült.

– A mostani díjátadón dr. Nagy István ünnepi beszédében kiemelte, a siker kovásza az agráriumban az ágazati szereplők közötti összefogás. Ezzel teljes mértékben egyetértek – hangsúlyozta az elnök. – A miniszter arról is szólt, hogy a nehéz időkben különösképpen szükség van olyanokra, akik a próbatételek közepette is példát mutatnak azzal, hogy igyekeznek a legjobbat kihozni magukból, és a rájuk bízott javakból. Továbbra is ezen az úton haladunk munkatársaimmal, tagjainkkal közösen.