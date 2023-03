– Lassan közel egy évtizede része vármegyénk turizmusának, talán ezért is kevesen tudják, hogy nem tősgyökeres gyulai, hanem a Dunántúl egy festői részéről származik.

– Egy kis településen, Zichyújfaluban nőttem fel, ami a Velencei-tótól alig néhány kilométerre található. Nagyon szép és teljes gyerekkorom volt, barátságos családi környezetben cseperedtem, ahol a szüleim a természet szeretetére és az emberekkel való jó kapcsolatra neveltek. Valószínűleg ekkor alakult ki bennem, hogy majd később emberekkel szeretnék foglalkozni, meglepetést szerezni nekik, élményt adni. A tó ekkoriban az egyik legintenzívebb idegenforgalmi időszakát élte, minden évszakban számos programot és kikapcsolódási lehetőséget biztosított. Talán ennek hatására is született meg a gondolat középiskolás éveim alatt, hogy a turizmust választom majd hivatásként.

– Egy korábban adott interjúban úgy fogalmazott, hogy meghatározó évek következtek Győrben. Miként teltek a főiskolai esztendők?

– A győri főiskolai évek alatt nagyon sokat tanultam magáról a szakmáról, de a nagyváros nyüzsgéséről és az emberekkel való kapcsolattartásról is. A főiskola, a város és a magántőke a településen közösen működtet egy négycsillagos bizniszszállodát, ahol egy rövid gyakorlat után nagyon gyorsan a mély vízbe kerültünk. Persze volt bennünk izgalom és stressz is, de az idegenforgalom valamennyi területén élesben kipróbálhattuk magunkat. Bennem például ekkor alakult ki, hogy a rendezvényszervezéssel és az értékesítéssel szeretnék leginkább foglalkozni.

– Első munkahelye a Héderváry kastélyszálló volt. Mit jelentett önnek az ott eltöltött időszak?

– Nagyon különleges környezetbe kerültem, elsőként recepciósként, illetve feladataim kiegészültek adminisztratív feladatokkal és rendezvényszervezéssel is. A kastélyszállót mind a tulajdonos, mind a vendégkör részéről magas minőségi elvárások és személyes kapcsolatok jellemezték. Az ott eltöltött évek azért is meghatározóak voltak, mert belém égett a szellemiség, hogy mindig figyeljünk a vendégekre.

– Pályája ezután Budapestre és a Balatonhoz vezetett. Miként érezte magát hazánk két fontos turisztikai központjában?

– Budapesten üzleti típusú szállodákban dolgoztam, nagy utazási irodákkal tartottam a kapcsolatot, illetve rendezvényszervezéssel foglalkoztam. A Balatonnál Zalakaroson helyezkedtem el, szintén egy nagyon egyedi helyen, a szálloda saját biofarmmal rendelkezik, és nagyon sok vendég érkezett ekkor Németországból. Némi könnyebbség volt, hogy az akkori párom a turizmusban dolgozott, így „csapatban” vállaltunk munkát.

– Ezután érkezett Békés vármegyébe.

– Kezdetben volt bennem egy kis bizonytalanság, de az emberek közvetlensége gyorsan meggyőzött. Mindenki nagyon kedves volt, beleértve például az utcán sétáló nénit, akit arról kérdeztem, hogy egy adott üzlet merre található. Megfogott, hogy egész más a szemlélet, mint sok más helyen, nincs turisztikai „futószalag”, nagyon odafigyelnek a vendégekre, és ez ugyanúgy igaz a szakmabeliekre, mind a helyi lakosokra. Én pedig, ahogy idekerültem, igyekeztem minél jobban megismerni a környezetet, a nagyon szép tájakat.

Esztert a tíz legígéretesebb fiatal hazai turisztikai szakember közé választották.

– Dolgozott a békéscsabai Arcanum Hotelben, illetve vezette is a szállodát. Miként gondol vissza ezekre az évekre?

– Nagyon szép időszak volt számomra, amire szintén nagyon szívesen gondolok vissza. Vezetőként számomra nagyon sokat jelentett, hogy kiváló kollégákkal, kiváló emberekkel dolgozhattam együtt, akikkel a mai napig megvan a jó a kapcsolat. Rengeteget tanultam tőlük, és sikerült egy jó és erős csapatot is összekovácsolnunk. Elsősorban azért váltottam mégis, mert egy olyan fáradtságot kezdtem érezni magamon, amit nem lehetett kipihenni, a feladat pedig egész embert kívánt.

– Ezután került a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.-hez, ahol jelenleg is dolgozik.

– Nagyon sokat köszönhetek Komoróczki Aliznak, a kft. ügyvezetőjének. A város turisztikai szereplői ekkor kezdték erősíteni a külföldi piacokat, például Romániában, és ebben számítottak rám a marketing területén. A legtámogatóbb közeget kaptam mind a szűk kollektívát, mind a tágabb szakmai környezetet, a szállásadókat, a várost, a városvezetést illetően. A romániai kezdeményezés kifejezetten jól prosperált, amikor bekövetkezett a koronavírus-járvány. Nagyon hálás vagyok, hogy ekkor is kitartottak mellettem, s hiszem, hogy mindig a nehézségek mutatják meg, hogy kire lehet számítani. S persze dolgoztunk a pandémia alatt is, arra nem biztathattuk az embereket, hogy utazzanak, de arra igen, hogy a város iránti szeretetük megmaradjon. Virtuális városnézést szerveztünk, anyagokat készítettünk gyerekeknek, vlogot felnőtteknek. Éreztem az összefogást, a közös gondolkodást éppen úgy, mint amikor az energiaválság miatt újból számos dologban dönteni kellett. Ekkor született meg a Gyula nyitva van, Gyula nyitva marad! kampányunk is.

– Mit jelent az ön számára, hogy a tíz legígéretesebb fiatal hazai turisztikai szakember közé választották?

– Nagyon jó érzés, másrészt zavarba ejtő is számomra, nem tudom, hogy rászolgáltam-e. Örülök annak, hogy ennek köszönhetően Gyula és a helyi turisztikai szakma így is a fókuszba kerülhet.