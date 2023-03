A természetvédelmi szakemberrel arról beszélgettünk, hogyan jött az életébe a környezet és az állatvilág iránti érdeklődés. Kitértünk arra is, milyen aktuális természetvédelmi problémákkal kell szembenéznünk Békés megyében.

Boldog Gusztáv végzettségét tekintve természetvédelmi szakmérnök, emellett pedig a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület-vezetője. Munkája során nap mint nap igen nagy terület ellenőriz és vizsgál, ide tartoznak az országos természetvédelmi területek és a Natura 2000 területek is.

A védett területeken most várható a tavaszi vándormadarak visszaérkezése, ezzel kapcsolatban folyamatos állományfelvételeket végeznek, vizsgálják a fajösszetételt, illetve a vonulás dinamikáját. Ilyenkor esedékes továbbá a gólyafészkek állapotának felmérése is.

A beszélgetés alkalmával kitértünk hazánk vízkészletére is. Elhangzott, tavaly óriási aszály volt, ami várhatóan idén is folytatódik, rengeteg problémát okozva ezzel a környezetnek, az állatvilágnak és az embereknek is.