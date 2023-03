– Az elmúlt év végén jóváhagyott és már folyamatban lévő projekteket is átbeszéltük (Csekonics parkban a játszótér bővítése és a Gluzek lakótelep közösségi környezetének fejlesztése, ami több mint 𝟰𝟰 millió forint támogatásból valósul meg). Mezőhegyes aszfaltozatlan utcáinak szilárd útburkolattal történő ellátása is téma volt, amire több mint 𝟭𝟵𝟱 millió forintot nyert el a település. A közel 𝟴𝟬 millió forintból megépülő tematikus turisztikai sétány, valamint egy majd' 𝟭𝟮𝟮 millió forintból megvalósuló fejlesztés keretében a Béke park 1. szám alatti kollégiumban felújítják az intézmény tálalókonyháját és étkezőjét – számolt be a találkozó részleteiről közösségi oldalán a politikus.