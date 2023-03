A békéscsabai Lencsési Közösségi Ház Mohácsy Mátyás Kertbarát Körének tagjai metszésbemutatóra Erdei Lajos fényesi kertjébe látogattak el hétfőn. A kertbarát kör elnöke elmondta, a metszéssel lényegében elkészült, de pár gallyat, szőlővesszőt meghagyott a bemutatóra is.

– Alma-, körte-, szilva-, kajszi- és őszibarackfáim vannak a gyümölcsösben, de a többféle szőlő sem hiányozhat – hangsúlyozta Erdei Lajos. – A metszéssel megfiatalítjuk a fákat, kedvezően tudjuk befolyásolni a termés mennyiségét, minőségét. Ez a művelet hozzájárul a korona kialakításához, a fák élettartamát meghosszabbíthatjuk és optimális egészségi állapotukat fenntarthatjuk. A szellős koronában a gombás betegségek is kevésbé károsítanak.

Erdei Lajos kiemelte, őshonos gyümölcsfajtákat is meghagyott, termeszt, de kísérletezik újakkal is. Főként olyanokkal, melyek ellenállnak a kártevőknek, a kórokozóknak. Arra is odafigyel, hogy egy-egy gyümölcsből korai és késői érésű egyaránt legyen.