A hideg idő és a nagy szél ellenére is megtartották a minap a gyümölcsfametszési bemutatót, szép számmal vettek részt a kertbarátok a rendezvényen, ahol Miskó Ferenc kertész adott hasznos tanácsokat a művelet szakszerű elvégzéséhez. Ez azért fontos, mert nagyban kihat a termés minőségére és mennyiségére egyaránt. Az elnök hozzátette, már idén is sok új tag csatlakozott egyesületükhöz, mely egy beteg gyermek gyógyulásához is igyekszik anyagi segítséget nyújtani.

– Galó Tomika gerinc eredetű izomsorvadásban, úgynevezett SMA-betegségben szenved, támogatását egy tagtársunk vetette fel – hangsúlyozta Hovanecz András. – Szülőként, nagyszülőként a tagság átérezte ennek a családnak a fájdalmát, és mindenki a lehetőségéhez képest igyekezett támogatni Tomi kezelését, gyógyulását. Hiszünk abban, hogy ilyenkor a legkisebb segítség is segítség. A 66 ezer forintot átutaltuk a családnak, szorítunk Tominak, és sok erőt kívánunk az egész családnak.