A városnak régi vágya volt, hogy Békés vármegye műszaki felsőoktatását meghonosítsák és a stabil képzés elkezdődhessen Orosházán.

– Hosszas előkészítő munka, valamint a Táncsics gimnázium és a Szegedi Tudományegyetem összefogásának eredményeként a 2019/2020-as tanévtől bővült a képzési lehetőségek sora Orosházán. Elkezdődött az egyetem kihelyezett, államilag támogatott gépészmérnöki képzése, és most itt köszönthetjük sikeres mérnökeinket. Büszkék vagyunk önökre, hiszen nem volt könnyű a család, a munkahelyi feladatok mellett ezt a példás teljesítményt elérni – fogalmazta meg elismerő szavait a városvezető.

Dr. Bíró István professzor, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja is emlékeztetett: nem volt egyszerű.

– Sok lemondás, sok siker és negatív élmény is volt ezekben az években, és a Covid se könnyített a helyzetünkön. Ám a befogadó munkahelyi közösségek is segítettek ezen az úton. Akkor negyvennyolcan adták be a jelentkezésüket, tizennyolc jelentkezőt felvettünk, végül tizennégyen iratkoztak be. Heten már diplomáztak. Most van Orosházán 12 jelentkezőnk gépészmérnök képzésre, Békéscsabán 27. Ha érdemi az érdeklődés, azt preferálnunk kell – tette hozzá Bíró István. Arról már az orosházi kötődésű professzor, Véha Antal beszélt, hogy a sikeres képzéshez kellettek támogatók, a város, a munkáltatók. Mindenki a maga módján állt e nemes ügy mellé.

Bojtor István alpolgármester, az Orosházi Oktatási Kerekasztal elnöke hozzátette: van még feladat. Az a cél, hogy a képzett mérnökök itt is maradjanak, erősítsék Orosháza gazdasági lehetőségeit. Az OKKA pedig minden eszközt, lehetőséget megragad, hogy népszerűsítse a felsőfokú képzést a folytatásban.

Dr. Blahó János volt gimnáziumi igazgató, az OKKA titkára örömét fejezte ki, hogy volt tanítványait is viszontlátja a friss diplomások között. Ők azok, akik felismerték az élethosszig tartó tanulás szükségességét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a kreatív gazdaság meghatározó területe a felsőfokú oktatásban megszerzett tudás. Azt kívánta a mérnököknek, itt ne álljanak meg, karrierlehetőségeiket aknázzák ki, tanuljanak a folytatásban is.

Dezső Márk, Mag Bogdán (Doherty), Pavló Ferenc (Guardian), Sándor Otmár, Bagdi Lajos (Linamar) és Véha Antal professzor.

Majd kötetlen beszélgetés keretében a friss diplomások arról beszéltek, ha a levelező képzés Orosházán nem kezdődik el 2019-ben, ők se tartanának ma itt. Komoly csábító erő volt, hogy helybe hozta az egyetem a lehetőséget. Mindannyiuknál ez volt az inspiráció.