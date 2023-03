Ugyanakkor a legkedvezőbb ajánlat is 43 millió forintról szólt, miközben az önkormányzat 33 millió forintot nyert el, tehát a fennmaradó 10 millió forintot a város saját forrásból fedezi – ismertette Macsári József polgármester a képviselő-testület nemrég tartott ülésén, hozzáfűzve, ha lesz rá lehetőség, akkor erre a 10 millió forintra is nyújtanak be külön pályázatot.