Szigeti Antal római katolikus plébános elmondta, hogy előfordulnak virág- és koszorúlopások – amelyeket kegyeletsértésnek nevezett –, a Szarvasi úti temetőben több, a Ligeti soriban kevesebb. Úgy véli, megoldhatatlan, hogy minden egyes sírhelyet őrizzenek, valamint minden temetőbe járó embert figyeljenek. Nincs a sírkerteknél térfigyelő kamera, de szerinte nem is lenne értelme, mivel a probléma nem égető, nem fordul elő olyan sok bűncselekmény, illetve a rendszer kiépítése is tetemes költségeket emésztene fel.

Ahogy lopnak a boltból, úgy a temetőből is

– El kell fogadni, hogy sajnos vannak olyan emberek, akik nem csinálnak abból gondot, hogy temetőből virágokat, koszorúkat vigyenek el, vagy éppen a templomból a perselypénzt fújják meg. Ahogy rongálhatnak az utcán vagy lophatnak a boltban, úgy lehetnek tolvajok a sírkertekben is – folytatta Szigeti Antal. Szerinte egyébként nagyobb gondot jelent a temetőkben az illegális szemétlerakás, hogy vannak, akik háztartási hulladékot, elhullott állatot, de építési törmeléket is visznek a sírkertekbe; illetve, hogy egyesek a szelektív szemétgyűjtés szabályaira sem ügyelnek.

Nincs sok értelme a térfigyelő kamerának

Kutyej Pál evangélikus lelkész elmondta, hogy az evangélikus egyház több temetőről gondoskodik Békéscsabán. Hozzátette: bár időnként most is kapnak jelzéseket arról, hogy eltűntek virágok vagy koszorúk, ezek csekély számúak. Korábban voltak olyan időszakok, amikor ennél több volt, ám sikerült az ügyben előrelépni és a problémát nagyjából megoldani. Úgy véli, térfigyelő kamerát nem nagyon lenne értelme felszerelni, mivel akkora méretűek a sírkertek, illetve, ha az esetleges lopástól számítva csak napokkal érkezik a bejelentés, lehet, hogy addig a felvételek is törlődnek.

Szélvihar is okozhat problémát

A Békéscsabai Városi Polgárőrség elnöke kiemelte, hogy a halottak napját megelőző, majd követő egy-egy hétben is folyamatosan jelen vannak a temetők környékén, és ilyenkor hallanak panaszokat, miszerint máskor előfordulnak lopások. Bugyinszki Tamás elnök hozzátette, hogy az év más időszakaiban is járőröznek a sírkerteknél, és arra felfigyelnének, ha valakik éjjel a temetőkben mozognának, tehát szerinte a bűnesetek inkább nappal fordulhatnak elő.

Úgy véli, ha legalább a bejáratoknál lenne kamera, akkor annak lenne megelőző, visszatartó ereje. Felvetette, hogy egyébként nem minden esetben kell lopásra gondolni. Megeshet, hogy egy nagyobb szélvihar elviszi a sírokról a virágot, a koszorút, és a földön heverő darabokat lehet, hogy mások összeszedik és kidobják. De tud több olyan temetőről, ahol például összegyűjtik a sírokról a leégett mécseseket, hogy ne okozzanak véletlenül se bajt.