A diákok által csak "Salátanapnak" nevezett programot Papp Mónika, az intézmény természettudományi munkaközösségének vezetője, biológia-kémia szaktanár szervezésében immáron huszonötödik alkalommal rendezték meg az Erkel Ferenc Gimnáziumban.

– Az esemény a hétfőn kezdődött péntekig tartó Fenntarthatósági Témahétnek is része, amelynek keretében ezt a kérdést járjuk körül több szempontból is – fogalmazott a pedagógus. Mint elmondta, legfőbb céljuk, hogy népszerűsítsék az egészséges életmód valamennyi területét a diákok körében. Emellett miután a szerdai nap, március 22-e a víz világnapja is volt, így a rendezvényben szerepet kapott ez az elem is. A tornateremben vetélkedőt rendeztek, ahol az iskola minden osztálya egyenként nyolcfős csapattal vett részt, a fiatalok pedig stílszerűen, a vízhez kapcsolódva kék pólót is viseltek öltözetük részeként. A fenntarthatósághoz ezer szállal kapcsolódó hulladékszobor-készítő versenyen az alkotásoknak ugyancsak kapcsolódniuk kellett az éltető elemhez. Az osztályoknak emellett a fő programnak számító salátakészítésbe is bele kellett csempészniük a vizet, amit nagyon kreatívan oldottak meg, hol a terítés során került elő az elem vagy annak színe, hol egy dinnyéből varázsoltak kis vitorlást, mint vízi járművet – s még sorolhatnánk az ötleteket.