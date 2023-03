Jancsik Ferenc, a Jókai színház meghatározó művésze 50 éve játszik színpadon, kétszáznál is több alakítás fűződik a nevéhez. Békéscsabán – három különböző időszakban – összesen eddig 43 éven át örvendeztette meg játékával a közönséget, eddig 145 szerepben tapsolhatott neki a nagyérdemű. Önmagát csak szürke eminenciásnak nevezi. Minden szerepében az alázat, az emberség jellemzi, bármely műfajról is legyen szó. A művész a díj átvétele után azt mondta: bár a színészet a pillanatról szól, örül, hogy nem merült a feledés homályába a pályán eltöltött ötven éve.

A Békés Megyei Művelődési Központ igazgatói feladatait két időszakban és összesen több mint két évtizeden át látta el dr. Pap István. Vezetői időszakában újult meg a Luther utcai székház és az Orosházi úti közösségi ház. Jó vezetőként elfogadta a kollégák innovatív törekvéseit, támogatta is azokat. Országos és nemzetközi rendezvények révén határainkon túl is elismertté vált az intézmény. A szakembernek kulcsszerepe volt ma is élő programok létrejöttében. A díjazott azt mondta: mindig arra törekedett, hogy olyan csapatot hozzon létre, amelyben egymást tisztelve dolgoznak.

A békéscsabai rendezvényen műsort adott a Jókai színház Vésd fel ezt a nagy napot! címmel, bemutatva a forradalmat Petőfi Sándor szemszögéből; illetve Banner Zoltán: Petőfi a hídon című irodalmi előadását szintén láthatta a közönség.