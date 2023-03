Boros Tamástól megtudtuk, a következő szakpolitikai javaslatuk arról szól, hogy egy ideális helyzetben mi az önkormányzatok szerepe Magyarországon, mi az állam szerepe, melyek azok a feladatok, amiket jobb, ha az önkormányzatok látnak el, és melyek azok, amikért jobb, ha az állam felel. Ebben a témában konzultálnak ebben az időszakban a lehető legtöbb polgármesterrel, és ezért tartottak Szarvason most egy konzultációs napot. A várost ugyanis egy jó kiindulópontnak tartják a téma feldolgozására. Hozzátette, Békés vármegyét gyakran hanyagolják gazdasági befektetők, illetve döntéshozók, éppen ezért gondolták úgy, hogy jó ötlet itt kezdeni ezt a konzultásió sorozatot. A fent említett témáról pedig Babák Mihállyal, a szarvasi képviselő-testület tagjaival, illetve a környező települések polgármestereivel és intézményvezetőivel beszélgettek.

Az igazgató elmondta, fontosnak tartják, hogy az általuk alapból látott országos adatokon túl lássanak helyi problémákat és felvetéseket is. A hétfői nap pedig arról szólt, hogy Szarvas és a környező települések kérdéseit átbeszéljék. További állomásaik lesznek például Tatabánya és Érd, de a lényeg, hogy végül az egész országot bejárják.

Boros Tamás elárulta, a sorozat végén a településeken felmerült ötletek alapján készítenek egy javaslatcsomagot, amiből lesz egy szakpolitikai kiadvány is. Ezt pedig átadják majd a legfontosabb budapesti politikai döntéshozóknak, így például az adott minisztériumnak, vagy államtitkároknak, és elküldik minden parlamenti pártnak is. Ezt ugyanis később használhatják törvénymódosításokban, interpellációkban és javaslatokban is.

Babák Mihály polgármester elmondta, minden önkormányzat azon gondolkodik a mindennapokban, hogy miként lehet jobban csinálni a dolgaikat. Most pedig van egy kutatóintézet, amely az önkormányzatokkal és a gazdasággal foglalkozik, és a településvezetőkhöz hasonlóan abban gondolkozik, hogyan lehet jobban, okosabban és bölcsebben eljárni az adott ügyekben. Az Egyensúly Intézet pedig nem csupán egy irodából próbálja meghatározni, hogy mi lenne a jobb, hanem tapasztalatokat és véleményeket gyűjt be a településeken.