Ötleteket, javaslatokat várnak

A Matróz kocsma területe is szerepel a fejlesztési elképzelések között – erről is beszélt Nagy Ferenc alpolgármester, Szarvas Péter polgármester és Opauszki Zoltán tanácsnok. A városi közgyűlés ülésén pedig szóba került, hogy a Kenderföldek Egyesület egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében – amint megnyílik a lehetőség – be is adna egy pályázatot az épületre és környékére vonatkozóan.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztések legyenek a területen, egy ötletpályázatot is kiírt az önkormányzat: szelíd, szoft-, zöldturizmushoz kapcsolódó javaslatokat várnak, amelyek természetközeli, szabadtéri mozgáslehetőségeket, illetve rekreációs időtöltési lehetőségeket teremtenek, minimális üzemeltetési költségekkel. Az ötletpályázatokat augusztus 31-ig bírálnák el, és ezek alapján jövő év március 31-ig készítenék el a részletes megvalósíthatósági tanulmányt.