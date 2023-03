Nagy küzdelmet és még több izgalmat hozott a mérkőzés. Mivel 6 sávos pályán zajlott a küzdelem, így egyszerre 3 páros játszott a pályán. Az első sorban Egyed Ferenc, Schriffert Roland és Baksa Imre lépett a pályára. Nagyon szoros párharcokat vívtak, szettről-szettre fordultak az eredmények. Az utolsó szett végéig úgy tűnt, hogy a gyulaiak mind a három csapatpontot be tudják gyűjteni, de végül csak kettőt szereztek meg és így a második sor – Czégény Csaba, Makra György és Nyári Krisztofer – 2:1-es vezetéssel és 30 fás előnnyel lépett pályára. Czégény Csaba kifogta a nap legjobbját nyújtó ellenfelet és Makra György is alulmaradt. Nyári Krisztofer 3:1-es szettarányban, 40 fás hátrányból tudta hoznia a saját párharcát, de ez is kevés volt a csapatgyőzelemhez.