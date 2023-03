Közülük a legeredményesebb 97-et hívták meg az eredményhirdetésre. A legtöbben az egyéni versenyben értek el kimagasló eredményt, de voltak olyan tanulók is, akik egyéniben ugyan nem jutottak a legjobb tíz közé, de két társukkal együtt csapatban bekerültek a díjazottak közé. A fiatalok remek teljesítményéhez a felkészítőkre is szükség volt, a díjátadón így több pedagógust is jutalmaztak.

A csapatversenyben, a technikumi kategóriában kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig a BSZC Széchenyi István, a BSZC Nemes Tihamér, a BSZC Széchenyi István és a BSZC Széchenyi István középiskola csapata győzött. Szintén a csapatversenyben, az általános iskolásoknál a másodiktól a nyolcadik évfolyamig a mezőkovácsházi Csanád Vezér, a békéscsabai Petőfi utcai, az orosházi református, a békéscsabai Petőfi utcai, a békéscsabai Petőfi utcai, a békéscsabai Belvárosi és a gyulai Implom általános iskola egylete nyert.

Az egyéni versenyben a technikumi kategóriában, a kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig Börcsök Áron, Tekeres Dénes, Csizmadiai Szabolcs Zsolt és László Csenge diadalmaskodott. A gimnáziumi kategóriában pedig – szintén ezen a négy évfolyamon – Bokor Anita, Viczián Márk, Varga Roland és Herman Dávid Tamás ért el első helyezést. Az általános iskolásoknál, a másodiktól a nyolcadik évfolyamig Mogyorósi Anna, Tolnai Panni, Selmeczi Júlia, Tolnai Péter, Farkas András, Vasas Attila és Szathmáry Zsombor Péter nyert.

Közel száz diák vett részt Sarkadon a vármegyei eredményhirdetésen.