Egy újabb, nagyon fontos fejlesztés kezdődhet el Körösladányban, egy olyan beruházás, amely közvetlenül szolgálja a helyieket, illetve ezzel párhuzamosan növeli a biztonságukat – fogalmazott a projektnyitón megtartott sajtótájékoztatón Dankó Béla.

Az országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt évek baleseti statisztikái azt mutatják, hogy minden esztendőben történik a településen kerékpáros baleset, a városon pedig naponta átlagosan mintegy ötezer gépjármű halad át, ami jelentős terhelést jelent, ezért is fontos valamennyi közlekedésbiztonságot erősítő fejlesztés.

– Egyetlen baleset is sok, s az a cél, hogy akár egy se történjen – emelte ki Dankó Béla. – A mintegy 250 millió forintos beruházás ennek megfelelően illeszkedik a korábbi települési fejlesztésekhez.

Dankó Béla (jobbról a második): a városon naponta átlagosan mintegy ötezer gépjármű halad át.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, valamennyi közlekedési infrastruktúrát erősítő beruházás nagyon lényeges hazánkban, illetve azon belül térségünkben is. Kifejtette, az elmúlt időszakból kiemelkedik az M44-es építése, ami hamarosan teljes hosszában elkészül majd, és ennek köszönhetően új lendületet kaphat a megye és a térség gazdasági fellendülése, valamint a népességmegtartó erő növekedése.

– Emellett helyi útjaink is fontosak. A 2018 és 2022 közötti időszakban 82 kilométernyi, a Magyar Közút fenntartásába tartozó út újult meg a választókerületben – emelte ki Dankó Béla, majd szólt arról is, hogy kormányzati támogatással 42 kilométernyi önkormányzati út felújítása is megvalósulhatott a térségben az elmúlt években.

Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy hazánkban bő tíz év alatt 1850 kilométer kerékpárút épült.

Így a körösladányi önkormányzat is csatlakozik ehhez a törekvéshez a csütörtökön elkezdődött fejlesztéssel. Mint kiemelte, előkészítés alatt áll egy Körösök völgyéhez kapcsolódó aktív turisztikai projekt, amelyben több település együtt pályázik majd, és az említett projektben is elkészülhetnek majd kerékpárút infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztések.

Katrdos Károly kifejtette, a 12 kilométernyi kerékpárútból mintegy tíz kilométer az elmúlt időszakban épült.

Kardos Károly, Körösladány polgármestere elmondta, a településen elsőként 30 évvel ezelőtt épült meg a 47-es főúttal párhuzamos kerékpárút, ennek egy szakaszát 2008-ban felújították, de nagyon megérett már egy komolyabb rekonstrukcióra. A csütörtökön elindult projekt ezt a célt szolgálja majd.

A kerékpárút infrastruktúra fejlesztése, illetve bővítése az utóbbi években kapott új lendületet. 2013-ban elkészült a város és Szeghalom közötti kerékpárút, majd Dévaványa irányában, Körösladány határáig épült újabb szakasz, ami csatlakozott a már meglévő belterületi kerékpárúthoz. A polgármester kifejtette, a 12 kilométernyi kerékpárútból mintegy tíz kilométer az elmúlt időszakban épült.

Kardos Károly elmondta, építési engedélyes tervvel rendelkeznek a Köröstarcsa és Körösladány közötti szakaszra.