Az áruházlánc közleményében jelezték: az elmúlt időszakban több vásárlói jelzés is érkezett, hogy egyes üzleteknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a vevők számára a parkolást. Azért, hogy ezt a helyzetet megszüntessék, több üzletnél – így a békéscsabai, vasútállomásnál lévőnél is – bevezetik az egy óra időtartam feletti fizetős parkolást. Kiemelték: a fizetős parkolókban több helyen is – így például a parkoló és az üzlet bejáratánál egyaránt – megtalálhatók az erre vonatkozó információs táblák.

A vasútállomásnál lévő parkolóban is több helyen kiírták, miszerint a parkoló magánterület, és hogy az kizárólag vásárlóknak és a vásárlás idejére áll rendelkezésre. Azt is jelezték, miszerint az első óra ingyenes, egy és két óra közötti megállás idején 1000 forintot kérnek el, két órán túli parkolás pedig az üzlet napi zárásáig 2500 forintba kerül. A táblákat egyébként nem most tették ki, azok korábban is kint voltak, tehát a rendszer eddig is érvényben volt, nem most vezették be.