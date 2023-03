Kertész Zoltán kiemelte, a foglalkozásnak a szórakozva, játékosan tanulás is a feladata volt. A résztvevők megismerkedhettek ugyanis a makettek révén a szabadságharc fegyvereivel, harcmodorával, a támadás és védekezés fortélyaival is. A terepasztalhoz a most felhasználtakon kívül más makettek is készültek templomtól a korhű házakig, csárdáig, ezeket használják, bemutatják majd ismeretátadó programokon.