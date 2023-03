A Zalán férfikeresztnév. Eredetére többféle magyarázat is él. Anonymus Saladus néven említi a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezért. A Tisza mentén található egy Szalánkemén nevű helység, azonban az is elképzelhető, hogy Anonymus a helységnévből alkotta az uralkodó nevét. A helynév szláv eredetű, jelentése: sós kő. Női párja: Zalánka. Más elképzelés szerint a Zalán név török eredetű, jelentése: dobó, ütő. Bizonytalan az is, hogy mi volt a név eredeti kiejtése, lehetett Szalan, Salán vagy Szalán is; a jelenlegi Zalán olvasat valószínűleg téves, ez Vörösmarty Mihály Zalán futása című műve révén terjedt el.