Kálmán Tibor Facebook posztjában kiemelte, Róza néni számára már hét testvére is a nagy család erejét, biztonságát adta, ma gyermekei mellett nyolc unoka, nyolc dédunoka és három ükunoka sokszorozza meg számára a szeretet, az összetartozás erejét.

Róza néni sokáig tanyán élt, munkája az Egyetértés TSZ-ben is a gazdálkodáshoz kötötte.

Hosszú éveken keresztül otthon termelték meg mindazt, amire a családnak szüksége volt. Most is szívesen kertészkedik, emellett főz, olvas és televíziót néz. Szerettei rendszeresen látogatják, segítik, születésnapját, mint oly sok évben, idén is körükben ünnepelte.