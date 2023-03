A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Magyarbánhegyesi Tagintézménye a 2019/2020-as tanévben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. A méltó megemlékezésre a fokozott járványügyi időszak miatt nem volt alkalom. Az idei bálon ezt bepótolják.

Fajó János tagintézmény-vezető érdeklődésünkre elmondta, rengeteg dolog történt a hat évtized alatt, de a fantasztikus szakmai fejlődésen kívül talán az a legfontosabb, hogy beintegrálódtak a település életébe, részévé váltak a magyarbánhegyesi mindennapoknak. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel, akik azt is láthatják, hogy az intézmény fenntartójának, a Gyulai Tankerületi Központnak köszönhetően a szakmai támogatásán túl, számos felújítás is megvalósult.

Például a kollégiumi épületben felújították a vizesblokkokat, megtörtént a lapostető javítása, a lakószobák árnyékolókkal, redőnyökkel történő felszerelése. A bentlakó diákok élvezhetik az okostelevízió nyújtotta előnyöket. Info-kommunikációs technológiai fejlesztések révén digitális panelt és robotikai eszközöket vehettek birtokukba.

– A tavalyi 9. évfolyamos tanulók, valamint minden pedagógus kolléga laptophoz jutott. Bútorbeszerzések által nemcsak a kollégiumi szobák, hanem az óvodai csoportszobák is otthonosabbá, komfortosabbá váltak. Jelenleg a tetőtéri ablakok cseréje zajlik. A kerti munkás szakon tanulók új gyakorlókertben, fóliasátorban sajátíthatják el a szakma alapjait, valamint megújult az intézményt körülvevő kerítés is – sorolta korunk kihívásaihoz alkalmazkodó projektjeiket Fajó János.

– Az elmúlt 60 év számtalan kihívás elé állította iskolánk mindenkori dolgozóit. Abban is biztosak vagyunk, újabb és újabb megoldandó feladatok várnak ránk a jövőben is. Akik részt vesznek a bálon, hozzájárulnak intézményünk további, eredményes működéséhez.

– Eddig is nagyon sok segítő támogatónk volt, az alapítványon keresztül olyan programokat szervezhettünk a gyerekeknek, amik meghatározó közösségépítő élményt nyújtottak számukra.

– Felejthetetlen kirándulások, általunk szervezett versenyek, vagy a mi tanulóinknak a versenyekre való eljutása, értékes fejlesztő eszközeink megvásárlása is köszönhető az alapítványnak is – mondta a tagintézmény-vezető, miután megjelentek a báli belépőjegyekkel és támogató jegyekkel kapcsolatos információk a plakátokon, az iskola közösségi felületein. Az iskola diákjai és a pedagógusok már javában készülnek, műsorral lepik meg a bálozókat. Ezen kívül lesz nagyon sok értékes tombola is az áprilisi mulatságon.