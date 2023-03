– Ezek közül tudatosan olyanokat is választottunk, amelyet ritkán választanak a fiatalok, mert nem tudják, hogy mivel foglalkozik például a kárpitos. Az autószerelők munkájával nagyjából tisztában vannak, de még mindig az a sztereotípia él a gyerekek fejében, hogy a gépjármű-mechatronika, ahogy most az autószerelőket hívják, nyakig koszos, olajos munka. Pedig már itt is elengedhetetlen a számítógép. Az ács szakma szintén nem a legkeresettebb. A kisfilmek megnézése közben arra is választ kapnak a fiatalok, hogy kiknek ajánljuk az adott szakmát. Az ácsoknak például elengedhetetlen a jó térlátás és a matematikai készség.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott verseny második fordulójában társasjátékot kell tervezniük a gyerekeknek. Ez lehet tábla-, kártya-, kvíz-, logikai, ügyességi, fejlesztő, memória játék vagy éppen puzzle is, a csoportokra bízzák. A társasjátékokat Sáfár Attila, a „Társasjáték Klub a Vasutasban” csoport vezetője, Molnár Pál Márton, a Birodalom Bajnoka társasjáték tervezője és Mészárosné Szabó Anna zsűrizi majd, és a legjobbat a kamara megvalósítja.

A harmadik fordulón a továbbjutott csapatok személyesen egy interaktív nap keretében mérhetik össze ügyességüket különböző típusú írásbeli és gyakorlati jellegű feladatok megoldásával Békéscsabán, a Liget Ifjúsági Térben. Innen senki nem távozik üres kézzel, az első három helyezett csoport pedig értékes nyereményekkel gazdagodik.