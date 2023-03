A megemlékező ünnepségen elsőként Toldi Balázs köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében elhangzott, minden alkalommal, amikor a múltunkra emlékezünk, akkor a jelen szemüvegén keresztül vagyunk csak képesek látni és láttatni az eseményeket. Az emlékezés milyensége pedig meghatározza azt, hogy végül mi sűrűsödik történelemmé. Hiszen a történelmünk a mindenkori jelenünk által megfogalmazott kérdések mentén formálódik és alakul.

A polgármester hangsúlyozta, hogy ma, amikor 1848/49 forradalmára és szabadságharcára emlékezünk, a magyar nemzet születését ünnepeljük. Ugyanis 1848/49 forradalma és szabadságharca, valamint a „haza és haladás” gondolatát megvalósító kiegyezés időszaka éppen arra szolgáltat bizonyítékot, hogy a nemzethez tartozás érzése micsoda értékeket teremtett, és miként vált a fejlődés motorjává. A nemzeti hűség és a demokrácia sorsa tehát egyre inkább összefonódik, az a szabadság pedig, amit most védünk, nem képzelhető el a hazaszeretet érzése nélkül. Éppen úgy, ahogy a forradalom és szabadságharc idején sem volt az.

– Jó ismét itthon lenni és jó újra együtt ünnepelni a gyomaendrődiekkel minden magyar legszebb tavaszát, 1848. március idusát, s a lánglelkű forradalmár költőt, Petőfi Sándort, aki idén éppen 200 éve született, és akinek lelkesítő szavai Gyoma népét is harcba hívták egykoron a magyar szabadság és függetlenség megvédésére – kezdte ünnepi beszédét dr. Latorcai Csaba a Kállai Ferenc Művelődési Házban. Hozzátette, az 1849. július 3-án Pestről induló és Segesvárra tartó Petőfi Gyomán átutazóban arra kérte a helyieket, hogy legyenek készen a haza védelmére. A miniszterhelyettes ismertette, a korabeli feljegyzések, és az azóta napvilágot látott kutatások megmutatják, hogy micsoda lelkesedés és hősiesség ragadta akkor magával Gyoma és Endrőd lakosságát.

Dr. Latorcai Csaba kifejtette, hazánk újkori történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye és nemzeti identitásunk egyik legjelentősebb alapköve mindaz, ami itt a Kárpát-medencében, Európa közepén, Magyarországon 1848 tavaszától 1849 nyaráig történt. A magyarság ugyanis ekkor újra magára talált, és az ország szellemi, lelki és gazdasági felemelkedését tűzték ki célul. Az események híre futótűzként terjedt a Magyarországon, és mindenhol, így Endrődön is zúgtak a harangok, miközben a lakosság hálaadó imát mondott a templomban, a községházánál pedig egy emberként visszhangozta a tömeg, hogy „Rabok tovább nem leszünk!”.

A miniszterhelyettes a jelenre térve elmondta, a 2010 óta immár negyedik alkalommal elsöprő többséggel megválasztott nemzeti kormány értékei és célkitűzései sokban megegyeznek azokkal, melyeket a forradalom és szabadságharc tűzött zászlajára. Hiszen ma is, mint egykoron, szükség van a nemzeti és gazdasági érdekek bátor és következetes képviseletére, még akkor is, ha minden komoly konfliktusokkal jár. Mi magyarok azonban soha nem ijedtünk meg a saját árnyékunktól. Inkább megpróbáljuk a lehetetlent, minthogy megadjuk magunkat. Ezt tették dicső elődeink is 1848-ban, és ezt tesszük ma mi is egy válságokkal terhelt világban. Mert most is veszélyes időket élünk, és szükség van az összefogásra és a határozott cselekvésre annak érdekében, hogy megvédjük békénket, szabadságunkat, függetlenségünket, és szuverén nemzetként dönthessünk jövőnk felett.

Az ünnepi beszédeket követően a Kiss Bálint Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát láthatta a közönség. A tanulók előadtak többek között színpadi és énekkari műsort is.