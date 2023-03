Opauszki Zoltán tanácsnok kiemelte, hogy az Urszinyi-Beliczey-kúria korszerűsítésével a város egy értékes, sokáig méltatlan állapotban lévő, sőt sokak által nem is ismert épülete újult meg, és válik most a kultúra fontos helyszínévé. Ezzel a belváros, a Munkácsy Negyed egy újabb lényeges részét tették rendbe. Arról is beszélt, hogy a lehetőségeit, az adottságait tekintve a Napsugár bábszínház Magyarország legkiválóbb bábszínházává válhat, és így még inkább felkerül Békéscsaba a térképre, amely a turizmus tekintetében lehet számottevő.

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy minden, az önkormányzat tulajdonában lévő épületet megújítottak az elmúlt időszakban a Munkácsy Negyedben, és szerinte közelebb kerül a város ezen része mind a helyiekhez, mind az ide érkezőkhöz.

Sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy nyáron elindul a József Attila és a Deák utcák közötti kishíd, a Sztraka-híd elbontása, most az engedélyeztetési eljárás zajlik ennek kapcsán. A jelenlegi híd 2,2 méter széles és csak gyalogos forgalom számára alkalmas, a teljesen újonnan épülő viszont 5,4 méter széles lesz, és a járókelők mellett kerékpárosok is szabályosan közlekedhetnek majd rajta.