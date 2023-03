Az Élővíz-csatorna partján Gyebnár Emőke programszervező hívta fel az egybegyűltek figyelmét arra, hogy a vizeinket és környezetünket fenyegető válság megoldása a jó irányba tett lépések felgyorsításában rejlik. Hangsúlyozta, mindenkinek van tennivalója; a gyerekeknek, családoknak, a kisebb-nagyobb közösségeknek is, hiszen közös felelősségünk, hogy mindennapi vízhasználati szokásaink megváltozzanak. Néhány egyszerű praktikát is felsorolt, amelyekkel a gyerekek is tudnak takarékoskodni.

Metzker Krisztina ifjúsági referens interaktív előadást tartott

A résztvevők az élővíz fontosságáról, valamint a vízi és vízparti élővilágról a Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetségétől kaptak új információkat. Metzker Krisztina ifjúsági referens felelevenítette, hogyan vált hazánk "pontynagyhatalommá", sőt megmutatta, hogyan lehet a pikkely alapján megállapítani egy hal életkorát. Elmondta, mi jelenti a ponty legértékesebb táplálékát, és hogy milyen fontos szerepe van a hal oldalvonalának. Az interaktív kérdezz-felelek után a legnagyobb attrakciót a közös haltelepítés jelentette: a szakemberek a gyerekek szeme láttára eresztettek Szarvasról hozott pontyokat az Élővíz-csatorna liget melletti szakaszába. A bátrabbak halat és pikkelyt is a kezükbe foghattak, sőt beülhettek a halőrök autójába is.