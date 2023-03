Az est házigazdája Csete Gyula, a muzeális gyűjtemény szakmai vezetője volt. Körösi Mihály alpolgármester, a 10 éves települési értéktár bizottság elnöke köszöntőjében elmondta, az este jó alkalom arra, hogy az érdeklődők az értékek tulajdonosaival személyesen találkozzanak, ugyanis az értéktárnak célja az is, hogy reklámot adjon ezeknek a termékeknek – olvasható az Orlai ház Facebook-oldalán.

A tudósításban kiemelték, a Berényi Méz négy fajtájáról Zsibritáné Paczuk Anikó beszélt, aki kifejtette, a méhészkedést 1973-ban apósa, Zsibrita Pál még hobbiként kezdte, majd 1990 körül a hivatást választotta főállásának.

A családi gazdasághoz férjével, ifjabb Zsibrita Pállal a 2000-es évek elején csatlakoztak. Jelenleg 130 méhcsaládot tartanak. A mézet rendezvényeken, vásárokon és a helyi piacon értékesítik. Szólt arról is, Magyarországon 2016-ban indult el a Mézes reggeli programja. Ennek keretében az iskolákban a gyerekeknek a méhekről és a mézfogyasztásról beszélnek.

Musztafa Achmed Oszman fagylaltjáról maga a névadó: Musztafa Achmed Oszman és a fia beszélt. Mint elmondta, cukrászatuk 76-77 évvel ezelőtt kapta meg az engedélyt, azóta is minden évben főzik a fagylaltot. Fia, ifjabb Musztafa Achmed Oszman hangsúlyozta, az évtizedek során a gépesítés fejlődött, de a gyártás technológiája ugyanaz maradt, ma is az eredeti alapanyagokat, tejet, tojást és gyümölcsöt használnak fel. Színezést is természetes alapanyagokkal oldják meg, ezek közül az egyik a cékla. Ha lehetséges, akkor ezeket a hozzávalókat a térségből szerzik be, hogy támogassák a helyi termelőket. Mivel tartósítószert sem használnak, fagylaltjuk minőségmegőrzési ideje 72 óra.

A töltött káposztához kapcsolódva Mórocz György a töltött káposzta fesztivál történetét elevenítette föl. Szólt arról, a 2000-es évek elején látták, hogy a környező települések fesztiválokat rendeznek.

A Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület egyik célja a hagyományőrzés, ezért arra gondoltak, mivel a töltött káposzta nemzeti eledelünk, ők ennek az ételnek rendeznek eseményt. Tapasztalatszerzésre a Tokajhegyalján fekvő Rátka falucskába utaztak el. Az első fesztivált 2011-ban tartották meg, ezen 24 csapat főzött. Később már 43-44 közösség vállalta a főzést, és alig fértek el a városi ligetben.

A rendezvény végén a résztvevők mézet és fagylaltot kóstoltak.