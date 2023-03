Várai Zsuzsanna elmondta, hogy 1901-ben egy polgári fiúiskola alapítását rendelte el a minisztérium, és a település fel is ajánlott egy épületet erre a célra, de azt nem fogadták el. Ezért döntöttek az építkezés mellett, helyszínként pedig a Petőfi-ligettel szomszédos területet választották. A munkálatok 1909-ben indultak, és a diákok – akik addig máshol tanultak – az 1910/11-es tanévet immár itt kezdték meg.

Az első világháború idején kiköltöztették az osztályokat, mivel az épületet katonai kórháznak rendezték be, és 1920-ig így is működött. 1924-ben mezőgazdasági iskolát fogadott be az épület, hogy a végzett fiatalok tovább tanulhassanak. A második világégés időszakában, 1944-ben a német, majd a szovjet katonai parancsnokság foglalta el az épületet. 1945-től működik itt általános iskola, a polgári fiúiskola utolsó osztálya 1948-ban ballagott el.

1956-ban is fontos szerep jutott az épületnek. Az általános iskolában tanított akkor az a Fekete Pál, aki később a megyei forradalmi tanács elnöke lett, és akit az 56-os események után bebörtönözték és örökre eltiltották a katedrától. Amikor november 4-én a szovjetek megszállták Békéscsabát, másfél órás fegyveres összetűzés zajlott az épületért.