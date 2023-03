Tagként részt vett az eseményen többek között Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is – derült ki a politikus Facebook oldalán közzétett bejegyzésből –, valamint a szövetség országos vezetése részéről Szilágyi Zsolt.

Kovács Nóra elmondta, hogy az előző évi beszámoló mellett terítékre kerültek az idei tervek is. Együttműködnek helyi civil szervezetekkel és civil kezdeményezésekkel, valamint a nagy rákóczis családdal is: azaz a Békéscsabán lévő ifjúsági szervezetekkel, továbbá a vármegyén és az országon belüli, de az anyaország határain túli, Kárpát-medencében lévő helyi szervezetekkel is.

Békéscsabán április 12-én nagyszabású megemlékezés lesz a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából: ennek keretében egyrészt ismertetik annak a novella- és oral history-pályázatnak az eredményét, amelyet a Rákóczi Szövetség békéscsabai szervezete hirdetett, másrészt rendhagyó történelemórát tartanak. Április 21-én pedig leleplezik a Nagy Imre téren a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc bronz domborművét és márványtábláját.