Elárulták, az immár sokadik megfigyelés tovább erősíti azt a reményt, hogy ez a nagytestű, fokozottan védett bagoly hamarosan költőfajként is megjelenik a térségben. A nemzeti park munkatársai hozzátették, hogy mivel a madár revírfoglaló hangot hallatott, így nagy valószínűséggel egy már ivarérett példányról van szó. Visszaemlékeztek, először csak az uhu hangját hallották, majd az esti órákban már a bagoly repülését is megfigyelhették.

Ismertették, az uhu a legnagyobb bagolyfaj Magyarországon, de csupán kis számban költ a középhegységekben. Az utóbbi években azonban a síkvidéki tájakon is egyre gyakrabban felbukkan, így tehát joggal lehet számítani arra, hogy hamarosan fészket is rak a Dél-Alföldön. Ebben reménykednek a dévaványai térségben is, hiszen ahogy fent említették, a mostani már a sokadik náluk felbukkanó revírfoglaló uhu.