A kora tavaszi madárhangok közül az egyik legjellegzetesebb az erdei pinty hímjének éneke. Ez egy nagyon erőteljes hang, amely már messziről is jól hallható, így a tavaszi erdők egyik legismertebb madáréneke.

Az erdei pinty Magyarországon gyakori madár. Énekét nemcsak az erdős területeken, hanem a kisebb-nagyobb fasorokban, sőt városi parkokban, falusi kertekben is sűrűn hallhatjuk. Eredetileg tipikus erdőlakó madárfaj volt, de már régóta megkezdte térhódítását a lakott területeken is. Már Herman Ottó is úgy emlegette, mint a parkok, kertek jellegzetes fészkelőjét. A téli időszakban az északról érkező példányok nálunk telelnek, a hazai állomány egy része viszont - a gyűrűzések és vizsgálatok tanúsága szerint -, a nyugat-mediterrán vidékekre vonul. Az erdei pinty védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.