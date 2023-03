Az Orlai ház tudósításából kiderül, hogy az általános iskola diákjainak ünnepi műsora után elmondott köszöntőjében Siklósi István polgármester kifejtette, az ágazati elismerések átadására a testület március 15-öt, mint a nemzeti összefogás napját tűzte ki.

– Kedden olyan személyiségeket jutalmazunk, akik talán nem is sejtik, milyen nagy hatással vannak a környezetükre – emelte ki. Mint mondta, jutalmazták az elvégzett munkát, mivel csak azzal lehet eredményt elérni. Az elismeréssel köszönetüket fejezik ki az értékteremtésért.

Színvonalas műsor színesítette az est programját Fotó: Orlai Ház

A kitüntetetteknek az elismerést Siklósi István polgármester és Körösi Mihály alpolgármester adta át.

Edzői tevékenységéért, az utánpótlás nevelésében végzett példaértékű munkájáért, emberi magatartásáért és közösségépítéséért az önkormányzat Lészkó-Kurucz Erikának „Mezőberény Sportjáért” elismerő címet adományozott. Lészkó-Kurucz Erika egykori válogatott, mesterfokú tornászként testnevelő tanári végzettséget szerzett. Az alapoktól építette fel a Tóth Károly által létrehozott Mezőberényi Malom-Fitness DS Egyesület tornász szakágát. Az elmúlt évek munkája eredményre vezetett, tanítványai jobbnál jobb helyezéseket értek el, és a városi rendezvényeken is rendszeresen bemutatják tudásukat. Tanítványai részt vettek Kecskeméten a Torna Diákolimpia országos elődöntőjében, ahol Jozaf Hédi országos döntőbe került. Növendékei 2022-ben első alkalommal indultak el az Országos Fit Kid Dance B versenyen. A tavaszi versenyek alapján három tanítványa jutott be az országos döntőbe, ahol Jozaf Hédi harmadik helyezést ért el. Tavaly csapatuk először mérettette meg magát az Acro Free Dance Európai Kupán is, és rögtön az előkelő hatodik helyen végeztek.

Schäffer Mártonnénak a város szociális ellátásáért, az idősgondozás területén és a szociálisan rászoruló családokért végzett kiemelkedő munkáját az önkormányzat „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális Ellátásáért” címmel ismerte el. Schäffer Mártonné a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnak megalakulása óta egyik munkatársa, vezetője, a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások szakembere. Fő területe az idősgondozás, amelyen belül az ellátottak biztonsága érdekében új intézkedéseket dolgozott ki. Önkéntes tevékenységek szervezése terén is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az intézmény elsők között csatlakozott a Kapu Programhoz, mely lakóközösségi alapon szerveződő önkéntes segítő szolgálat, és annak vezetője, koordinátora lett. Igazgató-helyettesként tevékenykedett az intézményi szolgáltatások minőségfejlesztése terén és néhány hónapig megbízott vezetőként látta el a feladatokat.