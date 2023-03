Lefotózott sörhűtőn olvastam az idézetet: „T. Vásárlóink! A sörgyárak 2023. január 1-jével 70–100 forintot emeltek a termékeken. Legyenek szívesek, ne az eladókon töltsék ki haragjukat. Köszönöm.”

Hogy kire kell mutogatni az áremelkedés miatt? Miként más portékáknál, ennél is mindenki védi a mundér becsületét, vagyis azzal érvel, hogy a gazdasági és energiaválság, a gyenge forint és az infláció mind-mind szerepet játszanak a drágulásban. A fogyasztó ebből egyet lát, az árat, és eldönti, hogy sörözik vagy mást iszik. Bár többekkel beszélve, nemrégiben az üdítők árát növelték meg újra húsz százalékkal a gyártók, forgalmazók, és itt sem ez volt az első áremelés, ha csak az elmúlt fél évet nézzük.

No, de vissza a sörre. Ugyan a magyar lakosság nem tartozik a világ legnagyobb sörfogyasztói közé, itthon is a legkedveltebb alkoholos italnak számít a sör. Olyannyira, hogy a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi kutatása szerint a hetente legalább egyszer alkoholt fogyasztók közül 63 százalékuk a habos italt választja. Európa sörivó csúcsától azonban messze vagyunk, a cseheknél évente mintegy 129 liternyi sör fogyasztása jut egy főre, míg hazánkban csupán 68 liter. Igaz, még ennyi is elég az európai top 10-hez.

Az üzletekben is drágább a sör, de a választékban minden kategóriájú italt biztosítanak, természetesen más-más áron Képünkön Váczi Veronika, a békéscsabai Százas ABC munkatársa

Uhrin Péter, aki Békéscsabán a Kakas és az Éden presszót, valamint a Szünet kávézót is üzemelteti, elmondta, fél év alatt negyven százalékkal emelkedtek a sör beszerzési árai. Bár a három helyen eltérő a vendégkör, de abban megegyeznek, hogy szeretik a sört. Így az árak szíven ütötték őket, jobban mondva, a zsebüket.

– Mindez a forgalom csökkenésében is megmutatkozik – ecsetelte a vállalkozó. – Vagy lemondanak a sörről az emberek, vagy kevesebbet fogyasztanak, illetve a gyengébb minőségűeket vásárolják meg a boltokban. Nem csoda, hogy sorra zárnak be vendéglátóhelyek, amihez az egyéb költségek brutális emelkedése is hozzájárul. Naponta ott vagyok a vendéglőimben, és szomorúan tapasztalom a vendégkör, a forgalom visszaesését. Nem egyszer mondom estefelé a pultosoknak, hogy inkább zárjanak be idő előtt, mert nincs vendég, és csak fogy a drága energia. Többen vagyunk úgy, hogy nyárig kihúzzuk valahogy – cégünknek például a tavalyi nyereségét elvitte a január és a február –, aztán meglátjuk, érdemes-e egyáltalán nyitva tartani. Természetesen nem a bezárás a cél, és szeretnénk továbbra is kiszolgálni a vendégeket, munkát biztosítani az alkalmazottaknak, de van egy határ, amit már nem szabad túllépni a működésben.