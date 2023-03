A helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondták, ezzel is szerették volna megköszönni nekik mindazt, amit tesznek nap mint nap, hiszen a munkájuk mellett – sokszor erőn felül – számos családi, otthoni feladatot vállalnak és végeznek el.

Emellett felhívták a figyelmet arra, hogy szerintük továbbra is akad tennivaló Magyarországon a nemek közötti egyenlőség megteremtésében. Bár a nők választók és választhatók, a hétköznapi gondolkodásban is megjelenő, tényleges egyenlőségre várni kell, hiszen a férfiakhoz képest jóval kevesebb a női képviselő és politikai vezető. Ugyan a gazdasági életben volt előrelépés, úgy vélik, most is előfordul, hogy ugyanazért a munkáért a nők kevesebbet kapnak, mint a férfiak.