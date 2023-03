– Előfordulhat, hogy egy-egy szakember vagy meghívott vendég nem ér rá, nem tud eljönni. Ahogy az is megtörténhet, hogy az aktuális helyzet új napirendek felvételét, új előterjesztéseket megfogalmazását is indokolhatja – tette hozzá a polgármester.

Tóth József Endréné önkormányzati képviselő, a gazdasági és pénzügyi bizottság elnöke a 65 év felettiek jelzőrendszeres házi segítségnyújtására kérdezett rá, illetve javasolta, hogy ezzel a témával ugyancsak foglalkoznak, és invitálják meg a kistérségi intézmény munkatársait.

Ilyés Lajos, a város jegyzője ennek kapcsán szólt arról, hogy hamarosan országossá válik a Gondosóra Program, amelynek keretében a 65 év felettiek ingyenes okosórát kaphatnak, amivel problémás- illetve vészhelyzetben azon keresztül elérhetnek majd egy diszpécserközpontot, amely segíteni tud.

Ehhez regisztrálni kell egy honlapon. Előreláthatólag ez a szolgáltatás váltja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Mint elhangzott, a Gondosóra Programhoz már Körösladányban is többen csatlakoztak az elmúlt hónapokban.

A képviselő-testület elfogadta a köztisztviselők illetménykiegészítéséhez kapcsolódó rendeletet is. Kardos Károly ennek kapcsán elmondta, a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményét meghatározó köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem változott. Ezért is döntött úgy a képviselő-testület idén is, hogy dönt ebben a kérdésben, és a lehetőségek szerint az illetménykiegészítésről.

A testület döntött arról is, hogy tíz százalékkal emeli az önkormányzati bérlakások bérleti díját. Mint a polgármester kifejtette, tavaly nem volt emelés, így a két év alatti összesen tíz százalékos, évi 5 százalékos növekedés elfogadhatónak számít.