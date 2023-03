A testvérvárosi kapcsolatok kialakításának célja elsősorban a másik ország, a másik nép kultúrájának alaposabb megismerése, amelynek bázisán később a települések közötti gazdasági kapcsolatok is kialakulhatnak – fogalmaztak az előterjesztésben.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, Békésben már több településnek is van kínai testvérvárosa, Szarvasnak 2009 óta Wuxi, Orosházának Pancsin, Békéscsabának pedig 2022 óta Shenyang. Év elején Gyula város vezetését is megkereste a Kína-Közép- és Kelet-európai Országok Humán Kapcsolatainak Együttműködési és Tapasztalati Központja. Ennek részeként kezdeményezték, hogy a gyulai városvezetés fogadja a megkeresést Dongyang megyei jogú város részéről, amely magyarországi testvérvárost keres, és amelynek a központ Gyulát ajánlotta.

Dongyang Zhejiang tartomány közepén helyezkedik el, Yiwu város mellett, amit a Kelet Hollywoodjaként is emlegetnek, mert ott működik a világ egyik legnagyobb filmstúdiója. Dongyang lakossága lakossága 1 millió 88 ezer, és 2021-ben mintegy 11,48 milliárd amerikai dollárnyi GDP-t termelt.

A várost az „építészet szülővárosának” is nevezik, mert egyedülálló konfuciánus kulturális jellemzőkkel rendelkező épületstílust alakított ki. Ebbe különféle dekoratív művészeteket és kézműves alkotásokat integráltak, mint például a bambuszszövést, a kő- és a téglafaragást. Emellett a várost a „művészet és a kézművesség” szülővárosának is tartják, ott található a a fafaragás nemzeti szellemi kulturális öröksége és a bambuszszövés tartományi kulturális öröksége. Dongyangban helyezkedik el a Baiyun Kulturális Park, rekreációs terület, amely a taoizmus és a buddhizmus ábrázolásaival, köztük egy 50 méteres szoborral is büszkélkedhet.

A városban régi hagyománya van az oktatásnak, és a hagyományos kínai gyógynövények tekintetében is kiemelt szerepet tölt be az országban. Kína harminchatodik legversenyképesebb települése.

A gyulai önkormányzat a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül megkereste Magyarország Sanghaji Főkonzulátusát, amely hiteles információkat adott számukra a kínai városról. Január 16-án pedig a két település egy online konferencia keretében bemutatkozott egymásnak. A megbeszélésen részt vett Gyula polgármestere, két alpolgármestere és a város jegyzője is. A kínai fél részéről helyi vezetők kapcsolódtak be az egyeztetésekbe. A következő időszakban további konzultációk várhatóak. A kínai fél szándéka szerint a kapcsolat megalapozása érdekében a politikai kapcsolatfelvételt követően a diákok és pedagógusok vennének részt olyan programokon, amelyek a másik fél kultúrájának megismerését és megismertetését szolgálják.