A lánynevek közül továbbra is a Hanna a legnépszerűbb, ahogy 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is a keresztnevet választották legtöbben újszülött lányuknak. Továbbra is a dobogón szerepel, ahogy az elmúlt négy évben mindig a Zoé név, amely ezúttal a harmadik helyen végzett, míg ezúttal a Léna keresztnév lett a második.

Továbbra is nagyon sokan választják az Annát, de ez a név most négy év után kicsúszott az első három legnépszerűbb név közül, és a negyedik legnépszerűbb volt. Az első tízbe került még a Luca, az Emma, az Olívia, a Boglárka, a Lili és a Mira név is. Érdekesség, hogy az országban a hölgyek közül legtöbben a Mária nevet viselik, ám ez a név most nem került be a TOP100-ba, ahogy a második Erzsébet és a harmadik Katalin sem.

A fiúknál az elmúlt években a Bence és Levente bizonyult a legnépszerűbb névnek, ebben a Bence a 7. helyre esett vissza, míg a Levente a harmadik helyen végzett.

A legnépszerűbb név a Dominik volt 2022-ban, míg a második legkedveltebb az Olivér. A TOP 10-ben olyan nevek szerepelnek még, mint a Levente, Máté, a Marcell, a Noel, a Bence, a Zalán, a Milán és az Ádám.

Hazánkban ma a László, István és József neveket viselik legtöbben a férfiak közül. Tavaly a László a 26., az István a 46., míg a József az 51. legnépszerűbb név volt.

Top 100-as a Brájen és a Zejnep is

Igazán különleges nevek is befértek az első százba: a fiúknál például a Miron, a Laurent, a Brájen, a Noé avagy az Eliot. A lányok között már az első százba sorolható a Zejnep, a Nazira, az Alina és az Elina is.

A teljes statisztikát ITT találja meg.