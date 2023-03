A jelenlévők ennek megfelelően az összejövetelen megismerkedtek a reform alapanyagok tulajdonságaival, szakember tanította meg az érintett családoknak, hogyan készül finom és mutatós diabetikus fonott kalács.

– Társadalmi felelősségvállalásunk kapcsán, az évek óta „működő" Hétpettyes Szülői Kötelék erősítése során többféle szakmai fórumot is rendeztünk korábban annak érdekében, hogy minél sokszínűbb gyakorlati tudást tudjunk átadni az érintetteknek – fogalmazott Kosznáné dr. Pule Ilona. – Ezúttal az étkezés került fókuszba, ahol oldott hangulatban készíthetett mindenki saját kezűleg kalácsot és brióst. A szülőkkel együtt dr. H. Nagy Katalin gyermekdiabetológus, dr. Viberál Zsuzsanna gyermekkardiológus, valamint Szabó Edit diabetológiai edukátor is részt vett a kelt tészta készítésében, így a sütés folyamatában lehetőség adódik arra is, hogy egyéb, a diabétesz-kezelés során felmerülő kérdésekről egyeztessünk. Az elnök kitért arra, hogy mint valamennyi rendezvényükön, ezúttal is figyeltek arra, hogy a program kötetlen légkörben valósuljon meg.

Kosznáné dr. Pule Ilona kifejtette, szeretnék folytatni a kezdeményezést, amelynek részeként legközelebb várhatóan gluténmentes süteményeket készítenek majd.