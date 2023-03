– Első békéscsabai évében a Színészházban lakott, a régi Ságvári utcán, ahol mi is a férjemmel, akkor lettünk barátok, nagyon sokat találkoztunk, összejártunk – emlékezett vissza Konter Lászlóra Felkai Eszter, a teátrum társulatának örökös tagja. – Remek karakterszínész volt. Elvégezte a Színművészetin a rendezői szakot, fordult a kocka, már ő rendezett bennünket. Az első békéscsabai rendezése a Nebáncsvirág volt, ami nagy siker lett. Pontosan értette a zenés műfaj szabályait. Harmadjára, mint igazgató tért vissza. Sokat törődött a színészeivel, mindig ők voltak számára az elsők. Rájuk támaszkodva állította össze a műsorrendet, olyan szerepeket kínált nekik, amelyekkel előbbre léphettek a pályájukon. Az utolsó időkben közös nagy munkánk volt Dürrenmatt Fizikusok című drámája, Karczag Ferenccel, Gáspár Tiborral és Kovács Lajossal, én a púpos doktornőt játszottam. Ez a rendezés volt pályafutása egyik csúcspontja! Ő rendezte Békéscsabán a Nine magyarországi ősbemutatóját, és felkérte Pozsgai Zsoltot, hogy írjon vígjátékot tizenkét színésznője számára (Razzia). Nagyon melegen kötődöm hozzá a színészházbeli barátságunk óta és a közös munkák kapcsán is. Nyugodjon békében

A Békéscsabai Jókai Színház közleménye szerint egykori munkatársai és tanítványai március 23-án vehetnek végső búcsút Konter Lászlótól Budapesten, a Rákoskeresztúri új köztemetőben (Kozma utca), 12.30 perckor. Konter Lászlót a teátrum saját halottjának tekinti, emlékét kegyelettel megőrzi a Békéscsabai Jókai Színház társulata.