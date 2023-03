– Tragikusan korán elment kollégájáról nevezték el a díjat. Laczkó Lóránttal lényegében együtt kezdett a békéscsabai mentőállomáson. Milyen kapcsolatban voltak?

– Lóri nemcsak a munkatársam, hanem a barátom is volt. Ugyanúgy 2001-ben kezdtük a mentőzést, és együtt oktattunk is, közel álltunk egymáshoz, nagyon megviselt a halála. Nem volt kérdés, hogy Az év mentője díjat első alkalommal Lóri özvegye, Ladnyik Anita – aki a Békés vármegyei mentők irányítócsoportjának a vezetője – kapja meg. Nemrégiben pedig éppen a Békés Megyei Hírlap és a Beol év embere voksolásán végzett a szavazatok alapján a második helyen, aminek nagyon örültünk mi is.

– Gondolom, ahogy az ön elismerésének is örültek a kollégái, hiszen ők szavazták meg. Meglepte a kitüntetés?

– Meglepett, ugyanakkor jólesett, büszke vagyok rá. Mindig bizalommal fordulhatnak hozzám, nem fordítok senkinek hátat, igyekszem a szakmai tapasztalataimat átadni. Nem a bálon tudtam meg, hogy rám voksoltak, hanem egy-két nappal előtte szivárgott ki, tehát a meglepetés is akkor ért igazán. A rendezvényen a díj átvétele után felolvastam a végtagok nélkül született ausztrál prédikátor, motivációs tréner, Nick Vujicic egyik mondását, ami az én hitvallásom is. „Mikor találsz valamit, ami annyira leköt, hogy nap, mint nap, akár ingyen is csinálnád, akkor célegyenesben vagy. Ha találsz valakit, aki hajlandó érte megfizetni is, akkor megvan a hivatásod."