Március 24., péntektől megszűnt a korábbi gyermekorvos szerződése Eleken, amely után gyors megoldást kellett találni a város gyermekeinek további ellátására – tudtuk meg Szelezsán György polgármestertől. Ismertette, sűrű, több egyeztetésből álló hétvége van mögöttük, amelynek eredményeként hétfőn délelőtt már be is tudta mutatni a lakosságnak Elek új gyermek-, és iskolaorvosát, mégpedig dr. H. Nagy Katalin főorvos, gyermekgyógyász, pulmonológus és diabetológus szakorvos személyében. A polgármester elárulta, dr. H. Nagy Katalin nem egyedül érkezik hozzájuk, hiszen vele tart a gyermekgyógyászatban hűséges társa, a Berci névre hallgató terápiás kutyája is.

Szelezsán György részletezte, az asszisztensi feladatokat a jövőben továbbra is Molitorisz Ildikó látja el. Április 3-tól az új gyermekorvosi rendelési idő a következők szerint alakul: hétfőn 8-14 óráig, kedden 15-19 óráig, szerdán 8-14 óráig, csütörtökön 8-14 óráig, pénteken pedig 8-14 óráig várják a pácienseket.

Bercivel is találkozhatnak az elekiek

Elek új gyermekorvosáról a polgármester kifejtette, dr. H. Nagy Katalin 2021. novemberéig a Békés Megyei Központi Kórházban dolgozott, melynek során folyamatosan részt vett a rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók, szakdolgozók elméleti és gyakorlati képzésében. Nevéhez fűződik a kórházban a gyermek diabétesz gondozás megalapítása, illetve a gondozó és a regionális inzulinpumpa centrum vezető főorvosa volt. Tüdőgyógyászként a mintegy 4500 fő éves betegforgalmú megyei Gyermekpulmonológiai Szakrendelés betegeinek közel 60 százalákát látta el, és majd 15 évig vezette a gyermekosztály intenzív részlegét.

Tagja a Magyar Gyermekorvosok Társaságának, a Magyar Diabetes Társaságnak, a Magyar- és az Európai Tüdőgyógyász Társaságnak, valamint 2008-tól a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Gyermekorvosok Társasága közös Gyermek Diabetes Szekciójának, 2011-2019 között a Magyar Gyermekorvosok Társasága vezetőségi tagja. A „Diaboló a cukorbeteg gyermekekért” alapítvány kuratóriumának pedig elnökhelyettese. 2021-től a Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Karának oktatója.

2013-ban szerzett tudományos fokozatot (PhD) a Pécsi Tudományegyetemen. Fő érdeklődési területe az értekezésének alapjául is szolgáló, az 1. típusú gyermekkori diabétesz és társult betegségei, valamint a cukorbetegséggel szövődött terhességekből világra jött gyermekek nyomonkövetése.