Benépesült a nyitás napján a szénási fürdő gyógymedencéje

Még az időjárás is megmutatta barátságosabb, napsütötéses arcát március elsején. Ezen a napon kinyitotta kapuit a Nagyszénási Parkfürdő, gyógymedencéje be is népesült. Nagyon sokan vártak erre a jó hírre.

Fotók: Tüskés Tibor

A Nagyszénási Parkfürdő március elsejétől várja a vendégeket. A strandmedence kivételével minden szolgáltatás (masszázs, szauna) elérhető a fürdővendégek számára. Nyemcsok János polgármester elmondta, 2022 októberében bezárták a nagyközség népszerű fürdőjét. Kíváncsiak voltunk, mi történt azóta. – Akkor az éves karbantartáshoz láttak munkatársaink. Egy be nem kalkulált probléma okozott nehézséget a folytatásban: a szivattyú kábele zárlatos lett, Amerikából vártuk az alkatrészt, ami az év végéhez közeledve egyre kilátástalanabb helyzetbe hozott bennünket. Amikor megérkezett, a beszereléséhez kellett egy erre szakosodott csapat – mondta el a polgármester. Majd a szomszédban a szociális otthon fűtési rendszerének a termálvízre való átállását teszteltük, miközben telt az idő. Az energiaárak, a költségek átgondolása is napirenden volt – fűzte hozzá a településvezető. Minden közegészségügyi ellenőrzés és engedély beszerzése után mostantól nyitva van a szénási fürdő. Árakat nem emeltek. A medencét sokan már az első napon felkeresték. A nagyszénási és a térségi kedvezmény is megmaradt. A hozzászólásokból kiderült, nagyon sokan várták már ezt a napot. A közel háromezer méter mélyről felszínre törő 96 Celsius fokos víz alkáli-hidrogén-karbonátos, oldott szénhidrogénekben gazdag hévíz, amely fluoridiont és jodidiont is tartalmaz. Korábbi vizsgálatok szerint a nagyszénási termálvíz reumatológiai, nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére és a betegségek kialakulásának megelőzésére is alkalmas.

