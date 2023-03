– A film 87 perces, ami mozi szempontjából ideálisnak számít, tévé szempontjából talán kicsit hosszú, de még kezelhető – árulta el a rendező, aki kérdésünkre hozzátette, az évszakok változásaival párhuzamosan mutatja be a Körösök vidékét, a különböző helyeket. A Volt egyszer egy vadvízországban emellett fontos szerepet kapnak Móricz Zsigmond gondolatai is, amelyeket a Kép a Sárrétről című művében fogalmazott meg 1935-ben. Az író akkor több szempontból a mostanihoz nagyon hasonló helyzetet vázolt fel, s most is a móriczi gondolatok osztják fejezetekre az alkotást.

Szendőfi Balázs elmondta, a közeljövőben Sajóörösön, Budapesten, Pécsett és Kőszegen is láthatja majd a közönség a filmet, illetve az alkotás bekerült a Gödöllői Természetfilm Fesztiválra is. Várhatóan az MTVA egyik csatornája ugyancsak műsorra tűzi majd, illetve előreláthatólag május végén ingyenes Youtube premierje is lesz az alkotásnak.

A rendező kiemelte, rengeteg élményt szerzett számára a forgatás során, amelyek közül kérdésünkre két emlékezetes részt emelte ki. Ilyen volt a Dunavirágrajzás a Sebes-Körös, illetve a pontyívás a Körösökön.

Meg kell őriznünk értékeinket Dr. Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, a film a 2020-as években készült, így napjaink valóságát, tájait, különleges környezetét jeleníti meg.

– A folyószabályozás előtti vadvízország már nem állítható vissza, az emberi fejlődés változásokat hozott magával. Ugyanakkor mindannyiunk feladata, hogy megőrizzük a mostani értékeket – hangsúlyozta. – A Körösök vidéke térségünk egyik legfőbb látványossága, egyben turisztikai vonzereje is egyben.