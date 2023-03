Jókai teátrum 1 órája

Belestünk a kulisszák mögé: gőzerővel készül a csabai színház az újranyitásra

Habár a kulturális intézményeknek – így a színházaknak is – az energiaválságra való tekintettel be kellett zárniuk, a Békéscsabai Jókai Színházban nem állt meg a munka. Legalább öt darab készült el három hónap alatt, amiket Szentesen be is mutattak, és a színfalak mögött is mindenki a nyitásra készül.

Gyemendi Réka Gyemendi Réka

Fotós: Für Henrik

Köles István Junior marketingvezető az elmúlt időszak háttérmunkáival kapcsolatban elmondta, a jegyiroda részben a színház kapcsolatainak felülvizsgálatát végezte, emellett a színház irattárában digitalizálták a szövegkönyveket. – Ez azért fontos, mert ha akarunk játszani egy darabot, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az szövegkönyvileg rendelkezésre áll-e, hiszen ha nem, akkor azt be kell szereznünk. Tehát mindez elsősorban jogtulajdonosi kérdéseket vet fel – ismertette a szakember. Köles István Junior Lakatos Károlyné Vera, Magyar Teátrum-díjas maszkmester és fodrász segítségével azonosítja be a régi művészeket

Fotós: Für Henrik Elárulta, mindeközben a marketingrésznek is több feladata van. Egyfelől igyekeznek az emberek felé kommunikálni, mi is történik a színházban, mi az, amit látni fognak, miután március 31-én megnyit a teátrum. A másik fontos dolog, amiben besegítenek a grafikus kollégának az az, hogy a halhatatlanok társulatát, vagyis a színház örökös tagjait felkutatják. Lakatos Károly Magyar Teátrum-díjas maszkmester és fodrász felkészíti a színészeket az előadásra

Fotós: Für Henrik – A színészekről szóló anyagokat fellelhetjük a körülbelül 30 éve megjelent cikkekben, a gyűjteményünkben, ahol kéziratok, műsorrendek is megtalálhatók. Ezeket, illetve a színészekről készült portrékat digitalizáljuk, a grafikusunk felújítja, rendbe teszi a képeket, ugyanis az idő során nagyon sokat roncsolódtak. Ezeket feltöltjük egy adatbázisba, megjelölve rajtuk, kit látunk a képeken, így kutathatóak, kereshetőek lesznek a fotók a nagyközönség számára is. Így azok, akik a színház történelme iránt érdeklődnek, név szerint kereshetik meg a színészeket és azt, hogy mit csináltak, miben és hol játszottak – árulta el a marketingvezető. Petrovszki Árpád, a Békéscsabai Jókai Színház szabótárának vezetője az Országúton című produkcióhoz készít motoros bőrsapkát

Fotós: Für Henrik Hozzátette, olyan színészek arcképeivel találkozhatnak majd a kíváncsi színházszeretők, akikről már talán régen megfeledkeztek. Mindez egyfajta tiszteletadás is azon művészek számára, akik 1954-től napjainkig megfordultak a színházban. Köles István úgy fogalmazott, az egyéb háttérmunkákban nincs nagy változás ahhoz képest, mintha nyitva lennének. Habár a színdarabokat nem Békéscsabán játsszák le, de az előadás létrehozása, mire egy darab színpadra kerül, nagyon hosszú folyamat, ezt pedig most is ugyanúgy elvégzik. Bere Mátyás grafikus új életre kelti az idő rágta képeket

Fotós: Für Henrik – Körülbelül öt darabot vittünk színpadra az elmúlt időszakban. Korábban nem is történt még olyan, hogy három hónap alatt ennyi darab bemutatóját megcsináljuk. Ráadásul Szentesre vittük el az előadásokat, ami azt jelentette, hogy mindent elpróbáltunk Békéscsabán, majd az egészet, díszlettel együtt kamionra tettük, az előadás után pedig visszahoztunk mindent Békéscsabára – engedett betekintést a folyamatba Köles István, érzékeltetve, hogy pihenésről szó sem volt a bezárás alatt. A színház várhatóan március 31-e után nyitja meg kapuit közönsége előtt.

