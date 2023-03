Március 1-ével Békés vármegyében is elindultak az idei közfoglalkoztatási programok. Az egyre javuló munkaerőpiaci helyzetnek, a növekvő foglalkoztatottságnak köszönhetően tovább csökken a közfoglalkoztatottak száma Békés vármegyében is.

Ugyanakkor a közfoglalkoztatási bér 16, a garantált közfoglalkoztatási bér pedig 14 százalékkal emelkedett idén, így részben ennek is köszönhetően, nőtt az egy főre jutó támogatási összeg. Ezzel párhuzamosan továbbra is folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma Békésben is.

A kormányzati támogatásnak köszönhetően Békés vármegye 7 járásában 61 települési önkormányzat folytathatja a korábbi években megkezdett értékteremtő járási startmunka közfoglalkoztatási programjait.

Ennek keretében, a kormány által biztosított 4,7 milliárd forint felhasználásával mintegy 2495 személy jut munkalehetőséghez, rendszeres havi jövedelemhez. Az érintett önkormányzatok mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő, illetve szociális programelemeket, de ez utóbbi keretein belül bio- és megújuló energiafelhasználási projekteket is megvalósítanak a megítélt támogatások felhasználásával.

Az országos közfoglalkoztatási programok keretében a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, az országos hajléktalan mintaprogramban pedig a békéscsabai és a békési önkormányzat összesen további 393 személynek biztosít munkát.

Az országos közfoglalkoztatási programok, illetve országos mintaprogramok Békés vármegyei részelemeinek megvalósításához a kormány több mint 400 millió forint támogatást biztosít.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokra szánt decentralizált pénzügyi keretből valamivel több mint 2 milliárd forint érkezik idén Békés vármegyébe, s ennek köszönhetően újabb mintegy másfél ezer személy jut munkalehetőséghez.