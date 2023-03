Automobil és Tuning Show 26 perce

Az orosházi professzor igazi autóritkaságot mutatott be show-n

Óriási felhozatallal dübörgött a 2023-as Automobil és Tuning Show a Hungexpón. Az AMTS-en belül a Classic Automobil Show, vagyis a veterán járművel kiállítása is nagyon sok autó- és motormániás látogatót vonzott. Dr. Kaáli Nagy Géza, a dörgicsei és az orosházi autó- és motormúzeum tulajdonosa is a helyszínen járt, dedikálta könyvét, és egy autócsodáját, egy igazi ritkaságot is bemutatott.

A rengeteg tuning-, verseny-, luxus-, sport- és új autók mellett oldtimerekkel, igazi ritkaságokkal is találkozhattak a látogatók a hétvégén. Közelről lehetett meglesni egy zöld, igazi különlegességet: Lamborghini Espada 1973-at. Forrás: Facebook Dr. Kaáli Nagy Géza érdeklődésünkre elárulta, ez is azok közé a ritkaságok közé tartozik, amelyekkel idén gyarapodott a gyűjteménye. Az orosházi kötődésű professzor azt is elmondta, egy svájci magángyűjteményből való, holland kereskedőtől vásárolta. Motorja 3929 köbcentis, második generációs V12-es, ami negyvenéves konstrukció alapján nyugszik. Különlegessége, hogy a világ legalacsonyabb építésű, négyüléses GT autója a mai napig. (1186 milliméter, soha alacsonyabb négyülésest azóta se gyártottak.)

A Verde Mettallizato zöld színű fényezése eredeti, igazi kuriózum, csakúgy, mint a „Verde Chiaro” nevű belső kárpitozás.

Magyarország legnagyobb és legváltozatosabb járműgyűjtemény életre hívójának, Kaáli professzornak az egyik kedvence e ritkaság, ami nagy tetszést aratott a hétvégi show-n. Van még rajta munka, az elkövetkező napokban műhelybe viszik az autót, ahol teljesen megújul.

