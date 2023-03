Az elmúlt időszakban, kisebb, jellemzően az elsőfokú készültséget elérő, de másodfok alatti árhullám vonult le, illetve vonul le ezekben a napokba a Körösökön – mondta el mályvádi erdőnél megtartott hétfői sajtótájékoztatón Szabó János. A KÖVIZIG igazgatója kitért arra, hogy a Hármas-Körös kivételével minden folyónkon folytatódott a lassú apadás. A Fehér- és Fekete-Körös vízállása készültségi szint alá csökkent, a Kettős-Körös is lassan apad. A Sebes-Körös és a Berettyó ugyancsak lassú apadásnak indult, a Hármas-Körös Gyománál és Szarvasnál tetőzik, elsőfokú a készültség. A KÖVZIG működési területén hétfőn 196 kilométer hosszon tartottak elsőfokú készültséget.

Szabó János igazgató

Fotós: Bencsik Ádám

A szakember emlékeztetett arra, hogy tavaly jelentős aszály sújtotta térségünket, és akkor olyan vízkészletek sem álltak rendelkezésre, amelyekkel a kialakult helyzetet jelentősen enyhíteni lehetett volna.

– Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ha ismét vízhiány alakulna ki az időjárás miatt, akkor azt a most visszatartott víz enyhítse – emelte ki az igazgató. Mint kifejtette, tudatosan az árhullám végén tették ezt meg, nem pedig annak tetőzésekor, amikor sok hordalékot hozott magával a folyó. A részletekről elmondta, az árvédelmi töltést keresztező műtárgyon keresztül engedik ki a vizeket.

Mályváddal kapcsolatban kifejtette, az úgynevezett Kis-Sitkai zsilipnél műszaki lehetőség nyílt annak megnyitására, és így a védett mályvádi erdő vízpótlására.

Az erdő és csatornáinak kezelője a DALERD Zrt., amelynek szakembereivel előre egyeztetett módon hétfőn, kora délután a zsilipen keresztül feltöltötték az árhullám vízkészletéből az erdő mintegy 20 kilométernyi belső csatornáját, ezzel enyhítve a faállomány korábbi aszály okozta vízhiányos állapotát. A vizet később is tudja használni a Dalerd. Az érintett csatornák egyébként kettős felhasználásúak, hiszen a nagy mennyiségű csapadékot is képesek levezetni, most pedig az erdő vízutánpótlásának biztosításához is hozzájárulnak.