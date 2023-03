A városvezető a beszélgetésben elmondta, az Airbus gyulai gyárában a cég teljes helikopterflottájához készülnek alkatrészek, az üzem nem egy hadiipari létesítmény. Dr. Görgényi Ernő kiemelte, a 28 ezres város a magyar kormány haderőfejlesztési beszerzésének köszönheti azt, hogy a francia világcég a településen létesített alkatrészgyárat.

A polgármester hangsúlyozta, az Airbus érkezése várostörténeti jelentőséggel bír, a város gazdasága új szintre lépett.

– Gyula elsősorban a turizmusáról, illetőleg a húsiparáról ismert, de korábban ennél jóval komplexebb volt a gazdasági szerkezete – fogalmazott, majd szólt a helyi ipar rendszerváltozás utáni leépítéséről, illetve arról, ahogyan eljutottak az Airbus gyulai gyárának tavaly nyári átadásáig.

– Azzal, hogy a világ egyik legjelentősebb légi járműipari vállalata, egy világviszonylatban is élvonalbelinek számító ipari technológia megjelent a városban, Gyula felkerült a világgazdaság térképére. Ráadásul a helikopteralkatrész-gyárnak köszönhetjük a Satys érkezését is. Az Airbus számára felületkezelést végző francia partnercég olyan különleges technológiai képességgel bír, ami újabb beruházásokat vonzhat a városba, a térségbe.

Stratégiai célunk, hogy minél több ágazat működjön Gyulán, minél több lábon álljon a helyi gazdaság – folytatta a gondolatot a polgármester. Az Airbus gyára kapcsán nyomatékosította, az nem egy összeszerelő, hanem egy gyártóüzem. Speciális szaktudással rendelkező kékgallérosok, illetőleg mérnökök szükségesek a működtetéséhez.

Az interjúban szó esett a békéscsabai repülőtérről is, amelyről elmondta, annak elhelyezkedése az Airbus szempontjából is szerencsés, a reptér Békéscsaba és Gyula között fekszik, a várost a megyeszékhellyel összekötő kétszer két sávos gyorsforgalmi út mentén. Van egy komoly fejlesztési koncepció, amelyet a kormány Békéscsabával közösen készített el, mivel a Békés Airport Békéscsaba város tulajdona.

– Remélem, hogy megvalósul, mert annak is lesz gazdaságfejlesztési hatása. Saját véleményem szerint elsősorban az áruforgalom tekintetében – tette hozzá.

Az újságíró kérdezte a gyulai polgármestert a francia nagycég érkezéséről is, amelyről elmondta, csak pozitív fogadtatással találkozott.

– Olyannyira, hogy miután a bejelentés megtörtént, többször előfordult, hogy az utcán utánam kiabáltak az emberek: gratulálunk, nagyon örülünk – számolt be tapasztalatairól. Kitért arra, hogy a cég a már tapasztalt szakemberek számára is vonzerő, van olyan gyulai születésű Airbus munkatárs, aki legutóbb Győrben az Audinál dolgozott és most hazatért.

Ugyancsak beszéltek arról, hogy elkezdődött az alkatrészgyár tevékenységéhez kapcsolódó szakképzés. A Békéscsabai Szakképző Centrumban létesült Légi és Gépipari Képzőközpont adaptálta az Airbus számára szükséges oktatási programot. Emellett a Gyulai Szakképzési Centrumban is folynak olyan fémipari képzések, amelyekre lehet építeni.

Kérdésre válaszolva elmondta, kollégáival az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak. Az alkatrészgyár két út között fekszik, az egyik kiépített, a másik, nyugati oldalon húzódó dűlőutat pedig most fogják egy uniós pályázati támogatásból kiépíteni. Lesz járda és új kerékpárút, illetőleg a meglévő, egyéb odavezető kerékpárutakat is felújítják.

A Satys PSP Hungary Zrt. francia-magyar vegyesvállalat gyulai gyártócsarnokában Pálinkás Róbert, a cég ügyvezetője kalauzolta végig az újságírót, erről ITT olvashat.