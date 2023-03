Botyánszki Pál László, Újkígyós polgármestere ismertette, 2021 első felében, a Covid járvány alatt keresték meg a projekt ötletével, akkor ismertették vele a pályázati lehetőséget, ami ugyan a Wenckheim-kastély beruházásához kapcsolódott, de kerékpárút felújítás is szerepelt benne. Ezt a testület egyhangúlag támogatta, a pályázást követően a beruházás elnyerte a kiírt összeget, ennek köszönhetően 124 millió 693 ezer 477 forintból valósulhatott meg. 2021 szeptember 17-én írta alá Szabadkígyós önkormányzata, az akkori Békés megyei Önkormányzati Hivatal és Újkígyós önkormányzata a beruházásról szóló dokumentumot.

Herczeg Tamás és Zalai Mihály is kipróbálták az új utat Fotós: Bencsik Ádám

A polgármester elmondta, tavaly július 21-én adták át a területet a kivitelezőknek, idén február 21-én készült el a kerékpárút. A beruházás részeként az út mentén továbbá százötven mezei juharfát ültettek el az önkormányzat munkatársai.

– A település életében ez a beruházás a Top 10-es listán az elsők között fog szerepelni. A választások előtt nagyon sokan megkerestek azzal, hogy bíznak benne, megválasztásom után ez a kerékpárút megépül. Az ígéretből valóság lett, de ehhez nagyon sokan kellettek. Fontos, hogy egy ilyen ökoturisztikai pályázatra nemcsak egy megye, hanem szinte mindegyik pályázik – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, álma, hogy ez a bicikliút becsatlakozzon a Wenckheim kerékpárútba is. További céljai között említette a kerékpárút közvilágítással való ellátását.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elárulta, régen, amikor autóval Újkígyós környékén járt, irigykedve nézte, hogy a kerékpárút, mint köldökzsinór köti össze a két települést. Ez az évek alatt, az időjárási viszontagságok miatt elkopott, most viszont mindenki biztonságosan közlekedhet rajta. Megemlítette, a biciklizés sok mindenben segít minket, többek között a munkába járásban, a rokonlátogatásban, valamint sportolásra, kikapcsolódásra is lehetőséget ad.

– Magyarországon Békés vármegye az, ahol lakosságarányosan a legnagyobb az 1000 főre jutó kerékpárosok száma, Békéscsaba pedig a megyén belül is kiemelkedik e tekintetben. A beruházásnak turisztikai célja is van, azt reméljük, hogy a Wenckheim-kerékpárút megközelíthetősége is javulni fog ezáltal. Az, hogy az egész térség bejárható kerékpárral, új lendületet ad az aktív turizmusnak is – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő.